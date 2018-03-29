Ankara Valisi Topaca aş ocağını ziyaret etti

: - Dr. Cevat Naki Akkerman Aş Ocağı'ndan yemek dağıtımından detay - Ankara Vali Ercan Topaca ve Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın yemek dağıtmasıANKARA (AA) - Ankara Valisi Topaca, Ankara 'nın Ulucanlar semtindeki Dr. Cevat Naki Akkerman Aş Ocağı'nı ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Ankara Vali Ercan Topaca, Mustafa Kemal Atatürk tarafından Kurtuluş Savaşı'nın başladığı 1919'da kurulan Türk Kızılayı'nın ilk aş ocağı olan ve 98 yıldır günde 7 bin kişiye sıcak yemek dağıtan Dr. Cevat Naki Akkerman Aş Ocağı'nı ziyaret etti.Aş ocağında vatandaşlara yemek dağıtan Topaca, ihtiyaç sahiplerinin de sorunlarını dinledi.Yemek dağıtımının ardından aş ocağını gezen Topaca, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık ve Türk Kızılayı Ankara Şube Başkanı Ahmet Hizanlıoğlu'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.Topaca'ya ziyarette, Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu, Altındağ İlçe Emniyet Müdürü Uğur Kayran eşlik etti.