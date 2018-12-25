Ankara Valisi Şahin, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - ANKARA Haberi
Ankara Valisi Şahin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - ANKARA - AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Ankara Valisi Vasip Şahin'in oylamaya katılmasıAA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Vali Vasip Şahin, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandıANKARA (AA) - Ankara Valisi Vasip Şahin, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. AA muhabirinden fotoğraflar hakkında bilgi alan Vali Şahin, daha sonra "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.Şahin, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'ten ilk iftar", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" ile spor kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı savaş oyunu" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.