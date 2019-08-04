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04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Ankara Valiliği yeni binasına taşınıyor Haberi

Ankara Valiliği yeni binasına taşınıyor Haberi

- Ankara Valiliği eski bina görüntüleri - Ankara Valiliği yeni bina görüntüleri - Ankara Valiliği Defterdarlık ek hizmet binası görüntüsü - Valilik, yarından itibaren Sıhhiye'deki yeni binasında hizmet verecekANKARA (AA) - Tarihi binasından taşınan Ankara Valiliği, 5 Ağustos Pazartesi gününden itibaren Sıhhiye'deki yeni binasında hizmet verecek.Ulus Hacı Bayram Mahallesi'ndeki Hükümet Konağı'nda hizmet veren Ankara Valiliği, binaya Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinin taşınacak olması nedeniyle yarından itibaren Sıhhiye'deki yeni binasında hizmetlerini sürdürecek. Bu bina, daha önce Sağlık Bakanlığının hizmet binası idi. Ankara Valisi Abidin Paşa tarafından 1897 yılında inşa ettirilen eski valilik binası ise Cumhuriyetin ilk yıllarından bugüne Ankara Valiliği Hizmet Binası olarak kullanıldı.İhtiyaç duyulan zamanlarda küçük onarımlardan geçirilen bina, 2006'daki restorasyon çalışmalarının ardından 27 Aralık 2009'da yeniden hizmete açılmıştı.

Restorasyon 

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