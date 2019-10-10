Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Ankara Tren Garı'ndaki terör saldırısı - MALATYA

Ankara Tren Garı'ndaki terör saldırısı - MALATYA

- Anma programına katılanların slogan eşliğinde yürüyüşü - Anıta çiçek bırakılması ve saygı duruşu - CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz'ın konuşmasıAnkara Tren Garı'ndaki terör saldırısı - Saldırıda hayatını kaybedenler Malatya 'da anıldıMALATYA (AA) - Terör örgütü DEAŞ'ın Ankara Garı önünde, 10 Ekim 2015'te düzenlediği canlı bomba saldırısında hayatını kaybedenler Malatya 'da anıldı.CHP Malatya Gençlik Kolları'nın 7 üyesinin hayatını kaybettiği saldırının dördüncü yılında Özalper Sağlık Ocağı önünde bir araya gelen vatandaşlar, hayatını kaybedenlerin anısına yaptırılan Barış Güvercinleri Anıtı'na kadar yürüdü. Saldırıda hayatını kaybeden 103 kişinin isminin okunmasının ardından anıta çiçek bırakıldı.CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, burada yaptığı konuşmada, 10 Ekim'de hayatını kaybedenlerin ailelerinin yanlarında olduklarını belirterek yüreklerindeki acının hala ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.

CHP Malatya İl Başkanlığı olarak gençlik kollarında görev alan 7 genç ile toplamda 10'a yakın üyelerini saldırıda kaybettiklerini anlatan Kiraz, "İçimizdeki acı hiç dinmedi. Biz onları özlemle, hasretle andığımızı ifade ediyoruz. Onları unutmayacağız ve unutturmayacağız." diye konuştu.
Anma etkinliğine, saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı.

Terör Saldırısı Gençlik Kolları Saygı Duruşu Sivil Toplum Canlı Bomba 

İlgili Foto Galeriler
Fuhuş yapan Gürcistanlı kadın bakın nereden çıktı!Fuhuş yapan Gürcistanlı kadın bakın nereden çıktı!
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
Fransa'daki saldırıdan şoke eden görüntülerFransa'daki saldırıdan şoke eden görüntüler
Ceset Parçalarını Topladılar!Ceset Parçalarını Topladılar!
Kılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet EdildiKılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet Edildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı