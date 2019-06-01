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01 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Ankara Sincan'da otomobil ile kamyonet çarpıştı:1 yaralı

Ankara Sincan'da otomobil ile kamyonet çarpıştı:1 yaralı

Olay yerinden detay

( ANKARA ) ANKARA

Hastane 


- Ankara’nın Sincan ilçesinde otomobil ile kamyonet çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Sincan Ankara Caddesi Hürriyet kavşağı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet E. D.'nin kullandığı 06 VG 391 plakalı otomobil ile Fatih Ö.'nün kullandığı 06 HD 9643 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Mehmet E. D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri, yaralıyı ambulans ile hastaneye kaldırdı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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