Ankara polisinden Yolcu Operasyonu

-- Güvenlik kamerası



( ANKARA )- "Yolcuyum" diyen hırsızlık zanlısına polis 'Dur' dedi ANKARA



- Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro amirliği ekiplerince toplamda 4 yankesicilik ve hırsızlık suçu işleyen kadın zanlı yakalandı. Alınan bilgiye göre, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda Ankara'nın Kalecik ilçesinde ikamet eden bir kişinin her gün otobüsle yolculuk yaparak geldiği Ankara'da hırsızlık yaptığı tespit edildi. Polisin tespitlerine göre, Yankesici D.Y. isimli şüpheli, alışveriş yaparken takip ettiği müşterilerin kasaya gittiklerinde ne aldıklarına ve ne kadar ücret ödediklerine bakıp hedefini öyle seçiyordu. Cüzdanlarında bolca para gördüğü müşterilere yöneliyor, etrafında dönüp en makul zamanı kollayıp mağdurların çantalarının fermuarlarını açarak çanta içerisindeki cüzdanı çekiyor ve daha sonra cüzdandaki paranın da tümünü alıp cüzdanı bir köşeye koyduğu ve farkedilmeden oradan uzaklaştığı polisin uzun soluklu takibi ve kamera çalışmaları ardından tespit edildiği ortaya çıktı. Emniyette alınan ifadesinde çelişkili ifadeler veren ve kendisine izletilen kamera görüntülerini kabul eden ancak suçlamaları rededen zanlı toplamda 29 yankesicilik kaydı sorulduğunda"Kim ben mi?"dedi.

Gözaltına alınan D.Y.kendisini yakalayan polislere " Yolcuyum ben Polis abi, yoldan geldim" diyerek sitem etti. Zanlı çıkarıldığı mahkemede mağdurlarının zarınını gidereceğini söyledi.



Bunun üzerine mahkeme ara verdi. 1 saat araya rağmen zanlı parayı ödemedi. Zanlı, 'Sonra ödeyeceğim, Kalecik yolcusuyum, yol param var sadece" ifadesini kullandı. Yankesici şahıs çıkarıldığı Mahkeme sonucu tutuklanarak cezaevine gönderildi.(MK-BC -

