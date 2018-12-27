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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Ankara polisinden yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu

Ankara polisinden yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu

Operasyondan detaylar

( ANKARA )- Ankara polisi yılbaşında piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış değeri 3 milyon lirayı bulan sahte içki ele geçirdi- Kaçakçıların bazı içkileri toprağa gömmeleri ise pes dedirtti ANKARA

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- Ankara kaçakçılık şubesi ekipleri yılbaşında piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış piyasa değeri 3 milyon lira olan 11 bin 500 şişe sahte içki ele geçirdi. Ankara kaçakçılık şubesi ekipleri yılbaşında piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış piyasa değeri 3 milyon lirayı bulan, 11 bin 500 şişe sahte içki ele geçirdi. Şebekenin yıllanmış süsü vermek için bazı içkileri toprağa gömdüğü belirlendi. Yılbaşı öncesi içki kaçakçılarına yönelik faaliyetlerini arttıran Ankara polisi şebeke lideri Ö. D yi takibe aldı. Şebekenin sahte içkileri yılbaşı öncesi eğlence mekanlara satacağını tespit eden polis Altındağ'da iki adrese baskın düzenlendi.
Yapılan baskında metruk iki binanın zemininin depo olarak kullanıldığı tespit edildi. Kaçakçıların bazı içkileri yıllanmış süsü vermek için toprağa gömdüğü tespit edildi. Yıllanmış süsü verilmek üzere toprağa gömülen şişeler tek tak çıkarıldı. Ankara polisinin takibe aldığı çete lideri Ö. D. tutuklandı. Polis diğer şebeke üyelerininde yakalanması için çalışma başlattı.
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