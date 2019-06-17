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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Ankara polisi 'Avcıları' avladı

Ankara polisi 'Avcıları' avladı

Çalınan eşyalarına kavuşan sahipleri

Polis Hırsızlık Çetesi Hırsız Sevindik 

-Çalıntı eşyaların sergilenmesi
-Röportajlar
-Genel ve detay

( ANKARA )- Hırsızlık Büro Amirliği'nden "Avcılar" operasyonu- 6 Kamyon çalıntı eşya sahibine ulaştı ANKARA

- Ankara'da polisin kendilerini "avcı" diye nitelendiren hırsızlık çetesi üyelerine yönelik düzenlediği operasyonda 6 kamyon dolusu çalıntı eşya ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince Ankara'nın değişik bölgelerinde açıktan ve çok sayıda iş yerinden hırsızlık yaparak, çaldıkları malzemeleri 4 ayrı depoda saklayan şahıslara yönelik yapılan 1 aylık çalışma neticesinde 14 Haziran'da operasyon düzenlendi.
Operasyonda İvedik ve İtfaiye Meydanı'ndaki 4 ayrı depoda yapılan aramada 6 kamyon dolusu çeşitli inşaat makineleri, testereler, matkaplar, jeneratörler, komprasörler, jet taşları, kapı kilitleri, kapı kolları, pencere kolları, hidraförler, dış cephe boyaları, bakır güğümler, tepsiler, hiltiler ve kırıcılar gibi malzemeler ele geçirildi. Kendilerini "avcı" diye nitelendiren Nurettin Ç., Ramazan Ç. ve Tuncay Ç. de operasyonda gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonla 80 hırsızlık olayı aydınlatılırken, 100'den fazla olayın da aydınlatılması bekleniyor. Ele geçirilen çalıntı malzemeler Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara Motosikletli Ekipler Amirliğinde sahiplerine iade edilirken, eşyalarının bulunduğunu duyan vatandaşlar kuyruk oluşturdu. Malzemelerinin kışın çalındığını ve bulunma ihtimali vermediklerini söyleyen Ayten adlı kadın, "Umudumuzu kesmiştik. Arabanın camı kırıldı ona mı üzülelim, malzeme gitti ona mı üzülelim. Sabaha kadar da uyumadık, emniyet ekipleri geldi. Herhalde dedik gitti gelmeyecek. Ama dün telefon gelince çok sevindik. Hırsızlık Şube Amirliği ekiplerine teşekkür ederiz" diye konuştu.
Eşyalarının 2016 yılında çalındığını ve aradan geçen zamandan dolayı eşyaların bulunma ihtimali konusunda umutlarını yitirdiklerini anlatan Resul adlı vatandaş ise, "Türk polisi sağ olsun ilgilendiler. Makinelerimizin bir kısmını geri aldık. Umudumuzu artık kaybetmiştik ama sağ olsun Türk polisi ilgilendi, 3 yıl sonra da olsa makinelerimizin bir kısmına ulaştık. Hırsızlık Büro ekiplerine çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
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