Ankara’nın Sincan ilçesinde 15 Temmuz coşkusu Video

-Etkinliğe katılan protokolden

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( ANKARA ) ANKARA



- Ankara’nın Sincan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çoşku içerisinde kutlandı. Akşam saatlerinde Sincan Lale Meydanında toplanan kalabalık, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü coşku içerisinde kutladı. Etkinlik, şehitlerin anılması ve Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Sincan Emniyet Müdürü Metin Demirci ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da katıldı.



