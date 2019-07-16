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16 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Ankara’nın Sincan ilçesinde 15 Temmuz coşkusu İzle

Ankara’nın Sincan ilçesinde 15 Temmuz coşkusu İzle

Meydandaki kalabalıktan

Şehit Kalaba Alabalık 

-Etkinliğe katılan protokolden
-Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’nın Sincan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çoşku içerisinde kutlandı. Akşam saatlerinde Sincan Lale Meydanında toplanan kalabalık, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü coşku içerisinde kutladı. Etkinlik, şehitlerin anılması ve Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Sincan Emniyet Müdürü Metin Demirci ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da katıldı.

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