Ankara’nın göbeğine genelev kuran fuhuş mafyası çökertildi

-Zanlıların emniyete getiriliş ve çıkarılışlar



( ANKARA )- Yıllık 20 milyonluk fuhuş yaptırıldı, zor haldeki kadınlar kullanıldı- Mafya’nın kadın elebaşı fuhşu Muğla’daki villadan yönetti ANKARA



- Başkent Ankara’nın göbeği Kızılay Mithatpaşa Caddesi üzerinde 5 katlı binayı geneleve çeviren fuhuş mafyası 1 yıllık teknik ve fiziki takibin ardından çökertildi. Mafyanın kazancının yıllık 20 milyon TL’yi bulduğu ifade edildi. Mafya elebaşı olan Ayten A. isimli kadının ise fuhşu Muğla’daki villadan cep telefonuna kurdurduğu uygulama ile canlı izleyerek yönettiği ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakcılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, Ankara Emniyeti Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğü’nce düzenlenen operasyonla fuhuş çetesi çökertildi. Çetenin Ankara’nın göbeğinde kurduğu 5 katlı fuhuş binası polis ekiplerince basıldı. O esnada içerde fuhuş yapanlar suçüstü yakalandı. O anlar polis kamerası tarafından kayda alındı. Yıllık 20 milyonluk fuhuş Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda mafyaya liderlik eden Ayten A. isimli kadının, onlarca çaresiz genç kadını fuhuş yoluna sürüklediği ve tehdit, şantaj yaparak maddi kazanç sağladığı anlaşıldı. Bunların yanında örgüt elemanlarından T.K., M.Y., F.B., Ş.P., S.M., B.C.K., N.S., ile G.G isimli zanlılar, operasyon çerçevesinde gözaltına alındı. Mafya’nın fuhuş yoluyla yıllık 20 milyon TL kazanç elde ettiği belirlendi. Günlük 60 erkek kotası Yakalanan örgüt elemanlarının Ankara’da birlikte hareket ettikleri bu yolla kandırdıkları kadınları fuhşa zorladıkları belirlendi. Özellikle herhangi bir işi ya da mesleği olmayan yaklaşık 30 kadının çaresizliklerinden yararlanarak fuhuş yaptırdıkları tespit edildi. Bu kadınlara insanlık dışı muamele eden fuhuş mafyasının, bir de hafta içi günlük 40 kadar erkekle birlikte olma ve hafta sonu da 60 erkekle birlikte olma kotası koydukları ortaya çıktı. Çaresiz kadınlara çetele vererek fuhuş rakamlarını kayıt altına aldıkları belirlendi. Öte yandan fuhşa zorlanan kadınlar, toplum sağlığı açısından zühveri bir tehdit oluşturup oluşturmadıkları tespit edilmek amacıyla kontrol edilmek için hastaneye sevk edildi. Fuhşu telefonla izlediği güvenlik kameralarından yönetti Mafya elebaşı Ayten A. ise Muğla’da düzenlenen eş zamanlı operasyon ile yakalandı. Muğla’da fuhuştan elde ettiği paralarla lüks hayat süren Ayten A.’nın, Ankara’da Kızılay Mithatpaşa’da bulunan fuhuş evini, kurdurduğu kameralarla izlediği belirlendi. Telefonuna kurduğu uygulama sayesinde yaşananları Muğla’dan canlı şekilde takip eden kadın mafyanın, fuhşa gelenleri denetlediği ve adamlarına talimatlar verdiği tespit edildi. Dekontlu fuhuş Fuhuş yapmak isteyenlerin kişilerin Ayten A.’nın banka hesabına önce para aktardığı sonra aktarılan paranın dekontunu alarak fuhuş yuvasına geldikleri, bu yolu bilmeyenlerin de nakit para vererek fuhuş yaptıkları tespit edildi. Ayten A.’nın bu yolla hafta için hesabına her gün 5 bin TL’ye yakın para, hafta sonu ise 15 bin TL’ye yakın para aktığı ortaya çıkarıldı. Gözaltına alınan mafya üyeleri önce Ankara Emniyeti’ne getirilerek ifadeleri alındı daha sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Zanlılardan Ayten A. ile T.K. tutuklanırken M.Y, F.B, Ş.P, S.M, ve G.G. elektronik kelepçe takılarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.