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03 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Ankara Narkotik'ten uyuşturucu tacirlerine geçit yok

Ankara Narkotik'ten uyuşturucu tacirlerine geçit yok

-Operasyonlardan ve yapılan aramalardan görüntüleri

Uyuşturucu Madde Yolcu Otobüsü Uyuşturucu Tacirleri Narkotik Köpek Arda Keskin 

--Keskin burunlu uyuşturucu köpekleri aramaları

( ANKARA )- Bayram öncesi yapılan operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı ANKARA

- Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde Ankara’da gerçekleştirdiği operasyonlara 18 kişiyi yakaladı. Aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu şebekeleri, bayramda da vatandaşı zehirlemek için gaza bastı ancak planları ellerinde patladı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatıyla çalışmalarını artırdı. Bayram öncesi alınan istihbarat ve takip çalışmalarının sonucunda uyuşturucu tacirleri enselendi. Çeşitli illerden Ankara’ya uyuşturucu madde getirdikleri belirlenen araçlarda keskin burunlu narkotik köpeklerinin katılımıyla arama yapıldı. Bir yolcu otobüsü Ankara girişinde durdurularak uyuşturucu araması gerçekleştirildi.
6 araçta yapılan aramada 18 zanlı yakalandı. Bu kişilerden 15’i çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak ceza evine gönderildi. Narkotik ekiplerinin yaptığı aramalarda İstanbul’dan gelen 2 araç içerisinde 16.4 kilo skunk uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Toplamda diğer araçlardan yapılan aramalarda 30 kilo skunk, 1,5 kilo kokain, 21 bin hap, 225 gr bonzai ele geçirildi. Bazı araçlarda istiflenen bonzailer meyve suyu şişesi içerisinden çıktı. Bayram öncesi çalışmalarını artıdan Ankara Narkotik ekipleri son hız çalışmalarını sürdürüyor. (İÇ-
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