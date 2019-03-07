Ankara Narkotik ekiplerinin 'Kale Operasyonu' detayları belli oldu



- Ankara Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen "Kale Operasyonu" detayları belli oldu. Ankara Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün 1 yıldır yürüttüğü inceleme ve araştırmaları kapsamında, önceki gün il genelinde uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcıları ve torbacı çetesine “Kale” adında hava destekli operasyon düzenlenmişti. Operasyonda, yağma, tehdit, fuhşa aracılık etmek, yaralama suçlarını işleyen organize suç örgütüne toplam 237 adrese, 7 iş yerine, 1 depoda baskın yapılmıştı. Büyük operasyona toplamda 500 ekip ve 3500 personel katılmıştı. 150 kişiden fazla şüpheli de göz altına alınmıştı. FETÖ'nün uyuşturucu bağlantısı Operasyonun ardından detaylar netleşti. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ele geçirilen suç unsurları ve malzemeleri sergiledi. Ele geçirilen malzemeler arasında FETO terör örgütü ele başı Fettullah Gülen'in sözde sohbet CD'si ve 15 Temmuz Hain Darbe girişiminden sonra tanınan F serili 1 Dolarlar dikkat çekti. Öte yandan, 8 adet tüfek, 3 adet kuru sıkı tabanca, 1 adey kılıç, 150 adet kartuş, 376 adet mermi, 260 gram eroin, 26 adet neogapa, 96 adet lyrıca, 639 gram esrar, 6 gram taş kokain, 3 gram bonzai, 5 silah, 10 şarjör, 2 bin 554 dolar ve 2 bin 300 Euro para, 284 Bin Türk Lirası ve 257 bin 600 Dolar operasyonlar kapsamında ele geçirildi.

