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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Ankara Narkotik ekipleri 16.5 kg skunk yakaladı Haberi

Ankara Narkotik ekipleri 16.5 kg skunk yakaladı Haberi

Narkotik köpeğinin araçlarda yaptığı uyuşturucu taraması

( ANKARA ) ANKARA

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- Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan Ankara'ya gelen iki araca yönelik yaptığı operasyonda, 16.5 kilogram skunk maddesi ele geçirdi. İstanbul’dan Başkent’e uyuşturucu madde getirdiği istihbaratı alınan iki araç, Ankara girişinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin dikkatli ve titiz çalışmaları sonucunda takibe alındı. Bir süre devam eden takip, Kazan ilçesinde son buldu. Durdurulan iki araçta inceleme yapıldı. Keskin burunlu narkotik köpeklerinin araçta yaptığı tarama sonucunda, 15 paket halinde 16.5 kilo uyuşturucu skunk maddesi ele geçirildi. Tespit edilen iki araçtaki H.A., S.A., M.B., H.A., Ö.K. isimli 5 zanlı gözaltına alındı. Daha sonra adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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