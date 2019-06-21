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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Ankara-Nallıhan Karayolu'nda trafik kazası: 1,5 aylık bebek hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Ankara-Nallıhan Karayolu'nda trafik kazası: 1,5 aylık bebek hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

kaza yapan araçtan görüntü

( ANKARA ) - 1.5 aylık bebek hayatını kaybetti ANKARA

Bebek Hastane Trafik Kazası Trol 


- Ankara-Nallıhan Karayolu'nda meydana gelen kazada 1.5 aylık bir bebek hayatını kaybederken aynı araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Ankara-Nallıhan Karayolu 102. kilometresinde meydana gelen kazada Ali A. yönetimindeki 34 Tl 9530 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kaza sonucu araçta bulunan Ali A. ve Şermin A.'nın çocukları 1.5 aylık bebekleri Yavuz Selim A. olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada sürücü Ali A., Şermin A., İbrahim D., Elif Ç. ve Emine Ç. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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