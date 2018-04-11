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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Ankara Metrosu’nda patlama sesi paniğe neden oldu

Ankara Metrosu’nda patlama sesi paniğe neden oldu

- Metro istasyonundan görüntü

Metro İstasyonu Sosyal Paylaşım Sitesi Patlama Sesi Sosyal Paylaşım Sağlık Ekipleri 

-- Yolculardan görüntü

( ANKARA ) - ANKARA

- Ankara’da yolcu dolu metro içinde meydana gelen patlama sesi paniğe neden oldu. Olay, sabah saatlerinde Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Hastane metro istasyonunda yolcu almak için duran trenin vagonlarından birinin elektrik panosunda kısa devre oluştu. Panondan çıkan kıvılcımla birlikle ufak çaplı bir patlama sesi de duyuldu. Bir anda panikleyen yolcular, kendilerini vagonlardan dışarı attı. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayda sağlık ekipleri, istasyon önünde hazır bekletildi. Kısa süreli bir duraksamanın ardından metro seferleri olağan seyrine döndü. Topaca: “Patlamanın istasyondaki elektrik panosundan kaynaklandığı değerlendirilmektedir” Ankara Valisi Ercan Topaca, olaya ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Topaca mesajında, “Bugün sabah 08.10 sularında, Yenimahalle ilçemizde bulunan Hastane metro istasyonunda, maddi hasarlı bir patlama meydana gelmiştir. İlk tespitlere göre patlamanın istasyondaki elektrik panosundan kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Patlamada can kaybı ve yaralı bulunmamaktadır. Metro seferleri 10 dakikalık aradan sonra tekrar başlatılmıştır. Başlatılan inceleme ve soruşturma devam etmekte olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir” ifadelerini kullandı. (CNR-
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