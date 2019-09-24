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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Ankara merkezli sınav operasyonu - SAMSUN İzle

Ankara merkezli sınav operasyonu - SAMSUN İzle



: - Samsun Emniyet Müdürlüğü dış genel planı - Zanlıların emniyete getirilişiAnkara merkezli sınav operasyonu - Samsun emniyetince yürütülen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındıSAMSUN (AA) - Samsun emniyeti, Fetullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ) 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularının sızdırılmasına yönelik soruşturma kapsamında 5 zanlıyı gözaltına aldı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularının sızdırılmasına yönelik Ankara merkezli yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, görev yaptıkları Samsun 'da sınava giren 5 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.
Samsun , Ankara, Sinop ve Çorum'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda bir avukat, bir özel okul öğretmeni ile meslekten ihraç edilen 3 komiser yardımcısı yakalandı.

Akalan Öğretmen Özel Okul 

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