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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Ankara merkezli 5 ilde 'otomobil dolandırıcılığı' operasyonu

Ankara merkezli 5 ilde 'otomobil dolandırıcılığı' operasyonu

Ankara merkezli 5 ilde "otomobil dolandırıcılığı" operasyonu - Güvenlik kamerası görüntüleri - Polis ekiplerinin belirlenen adreslere baskın yapması - Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandıANKARA (AA) - Başkent merkezli 5 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda, otomobil dolandırıcılığı yaptıkları belirlenen 7 zanlının gözaltına alındığı, zanlılardan 5'inin tutuklandığı bildirildi.
Alınan bilgiye göre Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, otomobil satıcılarının, vatandaşları dolandırdığı yönünde gelen şikayetler üzerine çalışma başlattı.Ekiplerin 3 aylık teknik ve fiziki takibi sonrası Ankara , İstanbul, Kocaeli, Samsun ve Nevşehir'de 21 Kasım'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin, internet sitelerindeki ilanlardan iletişime geçtikleri satılık araç sahiplerini, satış işlemleri için Ankara 'ya çağırdıkları, güven vermek için bir miktar para gönderdikleri ve satış işlemleri için Ankara 'ya gelen satıcıları dolandırdıkları belirtildi.Soruşturma sonucunda mahkemeye çıkarılan şüphelilerin elebaşı H.D. ve beraberindeki 4 kişi tutuklandı.Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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