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30 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Ankara Kalesi'nden düşen genç kız ağır yaralandı İzle

Ankara Kalesi'nden düşen genç kız ağır yaralandı İzle

-Sağlık ekiplerinden

Genç Kız İlk Müdahale Kayalı Sağlık Ekipleri 

--Polis ekiplerinden
--İtfaiye ekiplerinden
--Olay yerinden
--Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara Kalesi'nin surlarından kayalıklara düşen genç kız ağır yaralandı. Olay, gece yarısı sularında Ankara’nın Altındağ ilçesinde meydana geldi. Altındağ ilçesinde bulunan tarihi Ankara Kalesi’nin surlarından düşerek yaralanan Berfin K. (15), bulunduğu yerde hareketsiz kaldı. Durumu fark eden güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine Polis, 112 Acil Servis, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, surların aşağısındaki kayalıklar üzerinde yaralı şekilde bulunan Berfin K.'yı kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye erlerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden güçlükle çıkarılan Berfin K, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılarak ambulansla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yaralanan Berfin K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. (MMD-MÇ-Y)
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