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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Ankara Kaçakçılık Şubeden kaçakçılık operasyonu: Binlerce zehirli ürün ele geçirildi

Ankara Kaçakçılık Şubeden kaçakçılık operasyonu: Binlerce zehirli ürün ele geçirildi

-Depolara yapılan baskınlar

Kaçakçılık Operasyonu Enerji İçeceği Kimyasal Madde Kaçakçılık Kimyasal Maddeler 

--Operasyon görüntüleri

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ülkeye girişinde gümrük işlemine tabi olmayan ve zehirli kimyasal maddeler içeren insanların ölümüne neden olabilecek çeşitli içerikli binlerce ürün ele geçirdi. Kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, Ankara'da çeşitli içeriklerde binlerce ürün ele geçirildi. Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmasıyla , ülkeye gümrük kontrolü yapılmadan ve insan sağlığına zararlı Sağlık Bakanlığı ve Tarım Orman Bakanlığı'nın denetimlerinden kaçırılarak geçirilen ürünler ele geçirildi. Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri bu ürünlerin piyasaya sürüleceği istihbaratını aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından vatandaşı zehirleyecek zanlılara operasyon düzenlendi.
Başkentin Kahramankazan ilçesinde Sercem O. ile Ahmet A. isimli kişilere ait 2 ayrı depoya operasyon gerçekleştirildi.
Depolarda yapılan aramalarda: 13 bin 176 adet uyku hapı, 76 bin 90 adet enerji içeceği, 38 bin 200 cinsel içerikli hap, 35 bin adet cinsel içerikli jel ve 162 bin 466 adet çeşitli içerikli ürün ele geçirildi. Haklarında yasal işlem başlatılan Sercem O. , Ahmet A. ve Yaşar E. isimli zanlılar Ankara Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. (İÇ-BC -
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