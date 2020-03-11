Ankara jandarması çalınan hayvanları Konya'da buldu

-Hırsızın Jandarma görüntüleri



( ANKARA ) ANKARA



- Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Gölbaşı’nda bir ağıldan çalınan 20 adet küçükbaş hayvan bulunarak sahibine teslim edildi. Yakalanan hırsız ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Karaoğlan Mahallesi'nde Bayram Kahraman adlı vatandaşa ait ağıldan 20 adet küçükbaş hayvan çalındı. Bayram, olayı jandarma ekiplerine haber verdi. Ankara İl Jandarma Komutanlığı personeli, hayvanları bulmak için geniş çaplı çalışma başlattı. 2 ay süren çalışmalar neticesinde hayvanların Konya’nın Kulu ilçesinden gelen A.Y. isimli şüpheli tarafından çalındığı belirlendi. Jandarma ekipleri, Kulu’nun Tavşancalı kasabasında düzenlediği operasyonla A.Y'yi yakaladı. A.Y’nın küçükbaş hayvanları Kulu’nun Cengizhan köyündeki Ö.F. isimli kişiye sattığı belirlendi. Jandarma ekipleri, yerini tespit ettiği hayvanları alarak sahibi Kahraman’a teslim etti. Şüpheli A.Y. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.



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