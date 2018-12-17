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17 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Ankara İtfaiyesi'nden yangın eğitimi İzle

Ankara İtfaiyesi'nden yangın eğitimi İzle

Eğitimden görüntüler

Siyer Karya Tatbikat Yangın Yeri 

-Röportaj

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara İtfaiye Daire Başkanlığı, belirli periyotlarla kamu ya da özel, asker ve sivil vatandaşlara “Yangınla Mücadele“ konulu eğitim vermeyi sürdürüyor. Son olarak uzman eğitmenler tarafından; Cumhurbaşkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Destek Kıtaları Komutanlığı, Jandarma Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı 4. Kolordu Komutanlığı’nda askerlik görevlerini yapan 110 er ve sivil katılımcılara uygulamalı ve teorik bilgi verildi.
Temel Yangın Söndürme Eğitimi süresince verilen teorik eğitimlerde, yangın öncesi alınması gereken tedbirler, yangın çıkış nedenleri, yangın ekipmanları ve binalarda olması gereken yangın önleyici tedbirler tek tek anlatıldı. Katı-sıvı-gaz yangınlarını söndürme, yangının safhaları, müdahale çeşitleri, yangın anında yapılması gerekenler ve yangın yerinin tahliyesi gibi konularda da eğitime katılanlara ayrıntılı bilgi verildi.
Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği mezunu olan ve Ankara İtfaiyesine yangın söndürme eğitim programına katılan Sabiha Bilgin, aldığı eğitimin son derece faydalı olduğunu belirterek, "Tehlikeli Madde Güvenlik danışmanlığı sertifikası alabilmek için burada eğitime katıldım. 3 gün süreyle toplam 15 saat teorik ve pratik eğitim aldık. Bu eğitim oldukça yararlı oldu. İş bulma açısından aldığım sertifika bana artı değer katacak. Eğitim imkanı sağlayan Belediye Başkanımıza ve bize yardımcı olan eğitmenlerimize teşekkür ederim" ifadelerinde bulundu. Ankara İtfaiyesi kampüsü içinde yapılan tatbikatlarda, yangın söndürme tüplerinin kullanımını, akaryakıt ve propan gazı yangınlarına nasıl müdahale edileceği her bir kursiyere uygulamalı olarak gösterildi.
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