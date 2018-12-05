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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- Ankara İtfaiyesi’nden örnek davranış

- Ankara İtfaiyesi’nden örnek davranış

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( ANKARA )- Ankara İtfaiyesi, Türk Kızılayı’nın başlattığı kan bağışı kampanyasına destek oldu- İtfaiye personeli kan bağışı konusunda oluşturmak amacıyla toplu kan bağışında bulundu- Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Uğur Olgun: ANKARA

Farkındalık Kan Bağışı İtfaiyeciler 


- Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, kan bağışı konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla örnek bir davranışa imza attı. Ankara İtfaiye personeli, kan bağışlamanın hayati önemine vurgu yapmak için Türk Kızılayı’nın başlattığı Kan Bağışı Kampanyası’na tam destek verdi. Hem can kurtaran hem kan veren itfaiye Toplu kan bağışında bulunan İtfaiye personeli kampanyaya yoğun ilgi gösterdi. Ankara İtfaiyesi olarak Türk Kızılayı’nın kan bağışı kampanyasına periyodik olarak destek vermeyi sürdüreceklerini belirten Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Uğur Olgun, “Vatandaşın canını ve malını korumak amacıyla hizmet veren itfaiyecilerimizle kan bağışında da bulunarak bir katkı da bizden olsun istedik” dedi.
Gönüllü kan bağışına teşvik Vatandaşların kan bağışı bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak için kan bağışı kampanyasına destek olduklarını ifade eden Ankara İtfaiye personeli Atiye Yıldırım ise, “Tüm insanlar olası bir kaza sonucu bir gün kana ihtiyaç duyabilir. Biz itfaiye personelleri olarak bunun bilincindeyiz. Vatandaşların da gönüllü olarak kan bağışı yapmaları hayati önem taşıyor. Böyle bir kampanyaya katkı sağlamak son derece mutluluk verici” diye konuştu.
(BC -
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