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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nden 4. Uyum Buluşmaları

Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nden 4. Uyum Buluşmaları

Ankara İl Göç İdaresi Müdürü Bayram Yalınsu konuşması

Ayrımcılık Çatışma İletişim Sivil Toplum Kız Çocuğu 

-Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Daire Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu konuşması
-genel ve detay

( ANKARA )- Ankara İl Göç İdaresi Müdürü Bayram Yalınsu:- ''Biz ülkemizde bulunan her ferdin insanca yaşayabilmesi için çalıştık'' ANKARA

- Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından düzenlenen '4. Uyum Buluşmaları'nda konuşan Ankara İl Göç İdaresi Müdürü Bayram Yalınsu, ''Biz ülkemizde bulunan her ferdin insanca yaşayabilmesi için çalıştık'' dedi.
Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından 4. Uyum Buluşmaları' toplantısı gerçekleşti. 'Ülkemizde Bulunan Yabancı Kadınların Sahip Oldukları Hak ve Hizmetler' başlığıyla düzenlenen buluşmada, Türkiye'nin göçmenlere karşı olan tutumundan ve yapılan çalışmalardan bahsedildi. Toplantıda bir konuşma yapan Ankara İl Göç İdaresi Müdürü Bayram Yalınsu, ''Burada bulunmamızın amacı başta kadın ve çocuklar olmak üzere ülkemizde bulunan yabancıların uyumuna ilişkin bir değerlendirme toplantısı yapmaktır'' ifadelerini kullandı. ''Biz ülkemizde bulunan her ferdin insanca yaşayabilmesi için çalıştık'' ''Dün akşam haberlerinde 8 yaşında bir kız çocuğunun ABD sınırını izinsiz geçtiği gerekçesiyle hapishaneye atıldığın ve buradaki kötü koşullar nedeniyle geçirdiği hastalık sonucu hayatını kaybettiğini izleyince bugün burada ne yapmadığımızı anlatmanın daha doğru olacağı kanaatine vardım'' diyen Yalınsu, konuşmasına şöyle devam etti: '' Biz 2011 yılında Suriye'de meydana gelen çatışma ve kaos ortamından kaçan yaklaşık 4 milyon Suriyeliyi sınırlarımızdan geri iterek, kale duvarları örerek, kadınları ve çocukları bombaların ve çatışmaların arasında ölüme terk etmedik. Biz kucağında çocuğuyla, yavrusunun gelecek kaygısıyla sınırlarımıza gelmiş insanlara çelme takarak yere düşürmedik. Biz sınırda gördüğümüz hiçbir yabancının kıyafetlerini çıkararak onları donmaları için bilerek dışarıya atmadık. Biz yabancılara yardım adı altında toplanma merkezlerinde veya kamplarda ekmek atarak bu kişilere yardım ettiğimiz iddiasında bulunmadık. Biz ekmek atmak yerine bu insanların çalışma iznine erişiminin önünü açtık. Biz ülkemizde bulunan her ferdin insanca yaşayabilmesi için çalıştık. Bu çalışmaları sadece Göç İdaresi Genel Müdürlüğü olarak değil, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın, vatandaşlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın iş birliği ve koordinasyonuyla yerine getirdik.'' Yalınsu, ''Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, çatışma ve kaos ortamından kaçarak Türkiye'ye sığınmış insanların tekrar güvenli bir şekilde ülkesine dönmek için yürüttükleri çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edeceklerini belirterek, ''Ülkemizde doğmuş 380 bin Suriyeli çocuğu, bir milyon 700 bin Suriyeli kadını ve toplamda yaklaşık 5,5 milyon yabancıyı ötekileştirmeden toplulumuzun bu yabancılarla ve bu yabancıların da toplumumuzla olan uyumunu kolaylaştırmak için başkanımızın koordinasyonunda yürütmeye devam edeceğiz'' şeklinde konuştu.
''Ülkemizde uyumun sağlanması konusunda sorumlu kurum olarak genel müdürlüğümüz ve diğer kurumlarla koordinasyon sağlanmasından sorumludur'' Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Daire Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu da, Türk milletinin kapısına gelen herkese ayrımcılık yapmadan kucak açan necip bir millet olduğunu vurgulayarak, ''Göç İdaresi Genel Müdürlüğümüz yabancıların ülkemize girişi, kalışı, çıkışı gibi işlemleri yürütmekle sorumlu bir kuruluştur. Ancak genel müdürlüğümüz sadece hukuki belge düzenlemekle kalmayıp, ev sahibi toplumla sizlerin uyum sürecini sağlama konusunda çalışamalar da yürütmektedir. Ülkemizde uyumun sağlanması konusunda sorumlu kurum olarak genel müdürlüğümüz ve diğer kurumlarla koordinasyon sağlanmasından sorumludur'' açıklamasında bulundu.
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