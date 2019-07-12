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12 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
(ANKARA İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: 'İstanbul şu anda Dünya'ya demokrasi örneği yaşatıyor'

(ANKARA İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: 'İstanbul şu anda Dünya'ya demokrasi örneği yaşatıyor'

-İmamoğlu açıklama

( ANKARA İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: "İstanbul şu anda Dünya'ya demokrasi örneği yaşatıyor" ANKARA

Yerel Yönetimler Devrim Yerel Yönetim Allah 


- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bence İstanbul şu anda dünyaya demokrasi örneği yaşatıyor. Zaten hedefimiz o. Gerçekten millete ait ne varsa milletin olduğunu hissettirmemiz gerekiyor. Bunun partisi yok" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Parti Genel Merkezinde bir araya geldi. Görüşmeye, İmamoğlu’nun yanı sıra CHP’li İstanbul İlçe Belediye Başkanları ve CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri katıldı.
İmamoğlu, 2 mazbata almanın çok rastlanır bir durum olmadığını dile getirerek, "Bunları yaşamak istemezdik. Türkiyemiz, ilginç bir demokrasi sınavı verdi. Demokrasi sınavı her şeye rağmen Türkiyemize büyük bir mesaj vermiştir. Bundan sonra, hakimiyetin millete ait olduğu ve bunun kayıtsız şartsız olduğunu 23 Haziran’da tescillemiştir. Bu bakımdan hiç kimse milletin iradesini yok saymaya kalkmasın. Tabi gönül isterdi ki bu olmasın. Atamızın huzuruna çok gelmek isteriz bu ayrı ama vesilesi bu olmasın inşallah" şeklinde konuştu.
Belediye meclisi görüntülerinin canlı verilmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu,"Bence İstanbul şu anda Dünya’ya demokrasi örneği yaşatıyor. Zaten hedefimiz o. Gerçekten millete ait ne varsa milletin olduğunu hissettirmemiz gerekiyor. Bunun partisi yok. Konuştuğumuz konular İstanbul’un geleceği ve konuştuğumuz mali varlıklar İstanbullunun parası. Dolayısıyla sadece meclisle de kalmayacağız, çalışmalarımızın birçok ortamı naklen yayınlanacak. Demokrasinin başlangıç noktası yerel yönetimlerdir. Bu konuda naklen yayın devrim gibi bir şey" ifadelerini kaydetti.

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