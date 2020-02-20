Ankara hırsızlık polisinden eş zamanlı operasyon İzle

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( ANKARA )- İş yeri ve evlerden çalınan 380 adet elektrikli inşaat malzemesi tek tek bulundu ANKARA



- Ankara Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri il genelinde gerçekleştirdiği operasyonda iş yerlerinden, evlerden çalınan 380 adet elektrikli inşaat malzemelerini buldu. Hırsızlık olayıyla ilgili B.Ö isimli şüpheli yakalandı. Ele geçirilen malzemeler ise sergilenerek, teşhis edilmesi halinde sahiplerine verildi.

Ankara Hırsızlık Büro Amirliği polisleri gerçekleştirdiği operasyonda il genelinde iş yerleri ve evler olmak üzere belli noktalardan çalınan 380 adet elektrikli malzemeyi buldu. Hırsızlık Büro Amirliği’ne Ankara Ulus’ta ikinci el aletleri satan bir iş yerinin çok sayıda hırsızlık malı aldığının ve sattığının istihbaratı geldi. Gelen bilgiyi değerlendiren polis belirtilen adreste ki iş yeri ve bu iş yerine ait Yenimahalle ilçesinde bulunan depoya eş zamanlı operasyon yaptı. 380 malzeme bulundu Operasyon neticesinde; 36 adet dekupaj, 160 adet matkap, 14 adet hilti, 30 adet spiral makinesi, 20 adet elektrikli sunta kesme, 8 adet elektrikli zımpara, 14 adet boya harç mikseri, 12 adet elektrikli testere, 9 adet taşlama makinesi, 39 top uzatma kablosu, 5 adet çanta kaynak makinesi, 7 adet harita ölçüm aleti, 2 adet takım çantası, 5 adet havalı çivi çakma tabancası, 2 adet çim biçme makinesi, 2 adet ölçüm cihazı, 4 adet jeneratör ve 11 adet değişik, marka ve modellerde el aletleri olmak üzere toplam 380 kalem elektrikli inşaat malzemesi ele geçirdi. İşyeri ve depo sahibi olan Ö.B isimli zanlı yakalanarak Hırsızlık Büro Amirliğine getirildi.

Şüpheli Ö.B’nin 2 suç eşyasının satın alınması, 3 iş yerinden hırsızlık, 1 açıktan hırsızlık, 1 nitelikli hırsızlık, 1 güveni kötüye kullanma, 1 kasten yaralama olmak üzere 9 adet suç kaydı olduğu, tespit edildi. El konulan 380 adet malzemelerle ilgili yapılan çalışmalarla ilgili 21 mağdur çağrıldı. Mağdurlardan bulunan malzemeler arasında kendilerine ait olanların tespit etmesi istendi. Kendilerinin olduğunu teşhis edildikten sonra mağdurlar malzemeleri polisten teslim aldı. "Malzemelerimizden umudumuzu kesmiştik" Çalınan malzemelerini teslim alan mağdur Cemil Olgun, “Dükkanımızdan hırsızlık olayı olmuştu biz umudumuzu kesmiştik. Hırsızlık Büro Amirliği’nin çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Malzemelerimizin hepsi hemen hemen bulundu. Malzemelerimiz dükkanımızdan çalınmıştı. Malzemelerimizden umudumuzu kesmiştik. Malzemeler 20 - 30 bin Türk Lirası civarındaydı. Biz çoğunu bulduk Hırsızlık Büro Amirliği’ne teşekkür ediyorum ”dedi.

Çoluğumuz çocuğumuzun rızkından kestik Diğer mağdurlardan Murat Koca ise, “5 tane hilti, 3 tane matkap, 300 metre kablo Allah bin kere razı olsun bu malzemeyi bulan polislere aldıkları maaş analarının ak sütü gibi helal olsun. Çoluğumuz çocuğumuz rızkından kestik bu malzemeyi aldık gece inşaattan çaldılar götürdüler. Ben bu malzemelerin hepsini yeniden aldık görüyorsun halimizi” diye konuştu.

Malzemesi bulunan Fatih Karakaya isimli vatandaş da, “Asayiş Büro Amirliği Hırsızlık Bürosu’ndan polis memuru abilerimize teşekkür ederiz. Bulunan makinelerimizin bir kısmını buldular. Şu an için memnunuz. 4 çeşit malzememiz çalındı ve ikisini teslim aldık diğerini de daha sonraki yakalanmalarda teslim edeceklerini söylediler” sözlerine yer verdi. (İÇ-BC -



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