Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Ankara güne sis bulutunun altında uyandı

Ankara güne sis bulutunun altında uyandı

Şehir manzarası

-Sis bulutu altında kalan binalardan görüntüler

( ANKARA )-Sis bulutu altında kalan şehrin simgeleri kartpostallık görüntüler oluşturdu ANKARA

- Ankara’yı sabah saatlerinde etkisi altına alan yoğun siste görüş mesafesinin yer yer 30 metrenin altına düşmesi sonucu, şehre hakim tepelerde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Ankara güne yoğun sis bulutunun etkisinde uyandı. Şehrin yüksek kesimlerinde etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metrenin altına düştü. Çankaya’nın sırtlarını kaplayan siste binalar gözden kaybolurken, şehre hakim tepelerde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Şehrin sembollerinden olan Kocatepe Camii ve Atakule, sis bulutunun altında kaldı. Sis bulutu, sabah saatlerinde yollara düşen sürücüleri de olumsuz etkiledi. Yollarda görüş alanının daralması sonucu, şehrin ana arterlerinde uzun araç kuyrukları oluştu.
İlgili Foto Galeriler
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Şemdinli Şehitleri Memleketlerine UğurlandıŞemdinli Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı