Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Ankara Gasp polisleri kameralı işkenceci çeteyi 6 aylık çalışma sonucunda çökertti: 22 zanlı adliyeye sevk edildi İzle

Ankara Gasp polisleri kameralı işkenceci çeteyi 6 aylık çalışma sonucunda çökertti: 22 zanlı adliyeye sevk edildi İzle

-Operasyon görüntüleri

Kamera Hapis Cezası Suç Örgütü Mermi İşkence 

--Zanlıların emniyete giriş ve çıkış görüntüleri
--Zanlıların Adliyeye sevk edilişleri

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’da tefecilere borcunu ödemeyen esnafa her türlü işkenceyi yapıp zorla senet imzalatan ve tahsilatını yapan çete Ankara Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından çökertildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği 6 aydır yürüttüğü çalışma sonucunda esnafa işkence yapan ve zorla senet imzalatan çeteyi çökertti. Büro Amirliği bünyesinde oluşturulan özel ekip çeteye yönelik teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmalar kapsamında 177 müştekinin şikayeti işleme alındı. Başsavcılığın operasyon izniyle birlikte ekipler belirlenen 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Aralarında örgüt üyesi K.F. ve bir adliye personelinin de bulunduğu 22 kişiyi gözaltına alındı. Zanlılara yönelik adreslerde yapılan aramalarda 2 tabanca, çok sayıda delici kesici ve alet, çeşitli çap ve markada çok sayıda mermi, POS cihazları, çek ve senetler, kredi kartları ve çeşitli finansal döküman ele geçirildi. İşkenceleri görüntülediler Çetenin tefecilere borçlanmak durumunda kalan esnafa işkence yaparak o anları kameraya aldıkları belirlendi. Görüntülerdeki kişilerden para aldıkları veya zorla borçlandırdıkları tespit edildi. Ayrıca suç örgütünün yöneticileri arsında bulunan ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen O.K'nin toplam 17 yıl 3 ay kesilmiş hapis cezası olduğu ve 17 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 22 zanlı, sağlık kontrolü sonrasında tutuklanma talebiyle Ankara Adliyesi’ne sevk edildi. (İÇ-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Parkta Eşini Vurdu, Başında BeklediParkta Eşini Vurdu, Başında Bekledi
Çocuğunu Bıçakladıktan Sonra Canına KıydıÇocuğunu Bıçakladıktan Sonra Canına Kıydı
Yola Bir Anda Fırlayan Köpek Kazaya Neden Oldu! 2 Ölü, 9 YaralıYola Bir Anda Fırlayan Köpek Kazaya Neden Oldu! 2 Ölü, 9 Yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı