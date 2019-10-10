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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenler anıldı

Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenler anıldı

- Pankart açılması - Gar önünde anma programına katılanlar - Anıta karanfil bırakılmasıANKARA (AA) - Terör örgütü DEAŞ'ın, 10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde gerçekleştirdiği terör saldırısında hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.
Bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğündeki bir grup, saldırının 4. yılında anma programı için gar önünde bir araya geldi.Katılımcılar, terör saldırısında yaşamını yitirenlerin fotoğraflarının olduğu pankart açtı.Program kapsamında, saldırıda hayatını kaybedenlerin isimleri tek tek okunarak saygı duruşunda bulunuldu.Bir süre oturma eylemi yapan gruptakiler, daha sonra hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının bulunduğu anıta kırmızı karanfil bıraktı.Anma programına bazı CHP ve HDP milletvekilleri de katıldı.

Terör Saldırısı Saygı Duruşu Sivil Toplum Oturma Eylemi Saldırı 

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