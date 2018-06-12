Ankara Garı davasında 9 sanığa 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

-Gar önünde yapılan eylemlerden görüntüler

-Gar önünde alınan güvenlik önlemlerinden görüntüler



( ANKARA ) Ankara Garı önünde gerçekleştirilen bombalı terör saldırısına ilişkin açılan davada esas hakkındaki mütalaasını veren savcı, 9 sanığın 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 11 bin 730'ar yıl hapisle cezalandırılmasını talep etti. Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te gerçekleştirilen, 100 kişinin hayatını kaybetmesi, 391 kişinin ise yaralanmasıyla sonuçlanan bombalı terör saldırısına ilişkin 36 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki davaya tutuklu sanıklar, taraf avukatları ve müştekiler katıldı.

Davanın bugünkü celsesinde avukat beyanları alındı. Daha sonra duruşma savcısına söz hakkı verildi.

Mütalaasını veren savcı, sanıklar Abdülmuttalip Demir, Hakan Şahin, Halil İbrahim Alçay, Metin Akaltın, Yakub Şahin, Talha Güneş, Resul Demir, Hüseyin Tunç ve Hacı Ali Durmaz'ın 100 kişiyi "kasten öldürme" suçundan 100'er, "anayasayı ihlal" suçundan da birer olmaz üzere 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Savcı, söz konusu 9 sanığın, ayrıca 391 kişiyi "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan toplam 11 bin 730'ar yıl hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı, sanıkları Hatice Akaltın, Esin Altıntuğ, Suhpi Alpfidan, Nihat Ürkmez, Mehmedin Baraç, Yakup Yıldırım, Abdulhamit Boz, Yakup Karaoğlu ve Burak Ormanoğlu'nun "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Savcı, sanık Ormanoğlu'nun ayrıca "vahim nitelikte silah ve mermi bulundurmak" ve "örgüt faaliyeti çerçevesinde izinsiz patlayıcı bulundurmak" suçlarından 24 yıla kadar hapsini istedi. Firari 16 sanığın dosyasının ayrılmasını talep eden savcı, yargılama sırasında ölen sanık Mehmet Kadir Cabael hakkında açılan davanın düşürülmesi talebinde bulundu.

