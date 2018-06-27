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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Ankara Emniyeti’nden suç örgütüne büyük darbe

Ankara Emniyeti’nden suç örgütüne büyük darbe

Güvenlik kamera görüntüleri

Akalan Kamera Hapis Cezası Suç Örgütü Hırsız 

-Hırsızlık zanlıları

( ANKARA )- Ankara Emniyeti 42 hırsızlık olayını aydınlattı, 3 kişi tutuklandı ANKARA

- Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğince gerçekleştirilen çalışmada 42 Hırsızlık olayı aydınlatılmış, suç makinası Sefer D başta olmak üzere 3 şahıs tutuklandı. . Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, mart ve mayıs ayları içerisinde Etimesgut, Pursaklar, Keçiören ve Mamak ilçelerinde meydana gelen otodan hırsızlık ve oto hırsızlığı olaylarına ilişkin güvenlik kameralarını incelemeye alarak hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, inceleme sonrasında başlattıkları operasyonda 42 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen 4 kişiyi ve bu kişilerin çalmış oldukları malzemeleri satın aldıkları belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan S.D. isimli bir kişinin 6 oto hırsızlığı, 3 otodan hırsızlık, bir kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, 2 mala zarar verme, 2 kayıp şahıs, bir kasten yaralama olmak üzere toplam 15 ayrı suç kaydı olduğu ve 5 yıl 2 Ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken diğer kişiler serbest bırakıldı. (ME
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