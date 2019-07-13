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13 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Ankara'dan kaçan güvercini Boyabat'ta belediye başkanı buldu

Ankara'dan kaçan güvercini Boyabat'ta belediye başkanı buldu

Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı'nın konuşması

( SİNOP )- Ankara'nın Mamak ilçesinden kaçan güvercin, Sinop'un Boyabat ilçesinde Belediye Başkanı Şefik Çakıcı tarafından bulundu SİNOP

İsaf Belediye Başkanı 


- Ankara'da bulunduğu ortamdan kaçan güvercin Sinop'un Boyabat ilçesinde Belediye Başkanı Şefik Çakıcı tarafından bulundu. Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, Kalebağı mevkisinde dostlarıyla sohbet ettiği sırada beyaz bir güvercini fark etti. Oldukça cana yakın olduğu görülen güvercini eline alan ve biraz seven Çakıcı, güvercinin ayağındaki künyeyi gördü. Künyedeki bilgilere göre, güvercinin Ankara'nın Mamak ilçesinden kaçtığı belirlendi. Künyedeki telefon numarasını alan Çakıcı, güvercinin sahibine teslim edilmesi için çalışma başlattı. Güvercinin sağ salim sahibine teslim edileceğini kaydeden Şefik Çakıcı, "Bugün Kalebağı tesislerimizde tarihi evimizin önünde otururken bir beyaz güvercin gördük. Misafirimiz oldu ve güvercinimizi elimize aldık. Ayağında bir künye fark ettik. Güvercinin Ankara Mamak'tan sahibinin telefonu ve ismi var. Güvercinin sahibi Raşit beye ulaşacağız ve bu emaneti sahibine ulaştıracağız. Bu güzel misafirimizi çok sevdik, umarız o da bizi sevmiştir" dedi.

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