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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazası - Sefer iptali - KONYA

Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazası - Sefer iptali - KONYA

- Tren garından görüntüler - Gardaki yolcuların bilet işlemleri yapması - Garda bekleyen vatandaşlardan Mustafa Çeşmeci'nin açıklamaları - Mehmet Berk Bağcı'nın açıklamaları - Elif Su isimli vatandaş'ın açıklamalarıAnkara'daki Yüksek Hızlı Tren kazası - Ankara'da Yüksek Hızlı Tren ile yol kontrolü yapan kılavuz treninin çarpışması sonucu meydana gelen kaza nedeniyle, Ankara - Konya arasındaki 09.15 ve 11.30 tren seferleri karşılıklı iptal edildi - Konya 'dan Ankara istikametine 09.15'te gidecek vatandaşlar, sefer iptal edilince yola çıkamadıKONYA (AA) - Ankara - Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'in (YHT) kılavuz lokomotifle çarpışması sonucu meydana gelen kazanın ardından, iki şehir arasındaki 09.15 ve 11.30 hızlı tren seferlerinin iptal edildiği bildirildi.
Ankara'da sabah saatlerinde meydana gelen ve 3'ü makinist 9 kişinin hayatını kaybettiği, 47 kişinin yaralandığı tren kazası, seferlerin durmasına neden oldu.Sabah 09.15'de Konya 'dan Ankara'ya gitmeyi planlayan yolcular, seferin iptal olması nedeniyle bir sonraki sefere bilet almak istedi. Konya Garı personeli, 09.15'e bileti olan yolcuların bilet iade işlemlerini gerçekleştirdi. Yetkililer, 11.30 seferinin de iptal edildiğini, diğer seferlerde yolcuların Ankara Eryaman istasyonundan aktarma yapacağını bildirdi.Ankara'ya gitmek isteyen bazı vatandaşlar, alternatif ulaşım araçlarına yöneldi.Garda bekleyen vatandaşlardan Mustafa Çeşmeci, 11.30'daki sefere önceden bilet aldığını söyledi.

İmkanlar neye elverirse o şekilde Ankara'ya gideceğini belirten Çeşmeci, "Bir süre daha burada bekleyeceğim. Trenim 11.30'daydı. Görevliler şu anki durumda seferin yapılmayacağını söylüyor. Üzüldüm ama bir şekilde gideriz artık. Sonuçta bir kaza ve Allah'tan gelen bir şey olduğu için yapabileceğimiz bir şey yok. Geçmiş olsun." diye konuştu.
Ankara'ya 09.15 seferinde gitmeyi planlayıp, bilet aldıktan sonra seferi iptal olan Mehmet Berk Bağcı da "Kanser hastası kız kardeşimi ziyarete gidecektim. Ancak seferlerin yarın da iptal olduğu söyleniyor. Belki pazartesi gideceğim. Bilet iade işlemlerim yapıldı. Sabah trene gelirken bir markete uğradım, televizyonda kazayı öğrendim." ifadelerini kullandı.Elif Su isimli vatandaş da "Ankara'ya arkadaşlarımı görmeye gidecektim. Sonra kaza olduğunu öğrendim. Biletlerimiz açığa alındı. Garda bekliyorum." dedi.

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