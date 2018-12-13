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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazası - Cenazeler ailelerine teslim edildi - ANKARA

Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazası - Cenazeler ailelerine teslim edildi - ANKARA

- Ankara 'daki Yüksek Hızlı Tren kazası - Adli Tıp Kurumu'na getirilen ve ailelerine teslim edilen cenazeler - Adli Tıp Kurumu otoparkında kurulan taziye çadırları - Kazada hayatını kaybeden Dr. Tahsin Ertaş'ın cenazesini teslim almaya gelen yakını Nezih Yıldırım ile röportaj Ankara 'daki Yüksek Hızlı Tren kazası - Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından yakınlarınca teslim alındıANKARA (AA) - Ankara 'da Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile yol kontrolü yapan kılavuz treninin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 9 kişinin cenazesi yakınlarına teslim edildi.Kazanın ardından cenazeleri ambulanslarla Adli Tıp Kurumuna getirilen makinistler Kadir Ünal, Adem Yaşar ve Hulusi Beler ile Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berahitdin Albayrak, Yusuf Yetim, Arif Kahan Ertik, Tahsin Ertaş, Kübra Yılmaz, Ebru Erdem Ersan'ın otopsi işlemleri tamamlandı.Cenazeler işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.Adli Tıp Kurumu otoparkında kurulan taziye çadırlarında bekleyen aileler, cenaze nakil araçlarının çıkmasının ardından bölgeden ayrıldı.Kazada hayatını kaybeden Dr. Tahsin Ertaş'ın (48) cenazesini teslim almaya gelen yakını Nezih Yıldırım, gazetecilere açıklamasında, kazanın eğitim eksikliği ve tedbirsizlikten kaynaklandığını düşündüklerini söyledi.

Yıldırım, yakınlarını kaybeden tüm ailelere baş sağlığı dileyerek, "Bakın gencecik bir çocuk doktoruydu kendisi. Bugün herkesin acısı büyük ancak böyle bir adamı yetiştirmek neye mal olur, bir daha geri dönüşü var mı bunun? Çok üzgünüz, herkese sabır diliyorum." diye konuştu.

Cenaze Makinist Trol 

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