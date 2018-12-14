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14 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Ankara'daki YHT kazası - Enkaz kaldırma çalışmaları yeniden başladı - ANKARA İzle

Ankara'daki YHT kazası - Enkaz kaldırma çalışmaları yeniden başladı - ANKARA İzle

- Ankara 'daki Yüksek Hızlı Tren kazası - Enkaz kaldırma çalışmaları yeniden başladı Ankara 'daki Yüksek Hızlı Tren kazası - Kar yağışı nedeniyle gece ara verilen enkaz kaldırma çalışmaları yeniden başladı - Kazanın yaşandığı bölgede UMKE ile itfaiye ve polis ekipleri hazır bekletiliyorANKARA (AA) - Ankara 'daki Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasında gece kar yağışı nedeniyle ara verilen enkaz kaldırma çalışmaları yeniden başladı.
YHT ile yol kontrolü yapan kılavuz lokomotifinin çarpıştığı Yenimahalle ilçesindeki Marşandiz istasyonunda enkazın kaldırılması çalışmalarına gece yarısına kadar devam edildi.Ağır tonajlı vinçlerle yürütülen ancak gece yarısı başlayan ve kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle saat 02.30'da ara verilen çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başlandı.Bu arada, kaza yerinde yürütülen çalışmalar kapsamında Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile itfaiye görevlileri ve polisler hazır bekletiliyor.

Polis Tonaj Polis Ekipleri Kar Yağışı Trol 

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