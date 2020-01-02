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02 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Ankara'daki yangında yaşamını yitiren 2 kişi daha toprağa verildi

Ankara'daki yangında yaşamını yitiren 2 kişi daha toprağa verildi

-Cenaze görüntüleri

Hastane Yılbaşı Yılbaşı Gecesi Cenaze Namazı Yeni Yıl 

-ARŞİV

( ANKARA ) ANKARA

- Başkentte yılbaşı gecesi sabahında meydana gelen yangında hayatlarını kaybeden 4 kişiden Naci Cankurtaran (26) ve Rahmi Yozgat (65) toprağa verildi.
Olay, Ankara'nın Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi 439. sokakta meydana geldi. Yangın 4 katlı binanın giriş katında, bulunan bir dairede çıktı. Evde yeni yıl kutlaması yapan gençlerden 3'ü yangından etkilenerek hayatını kaybetti. Onlara yardım etmek isterken dumandan zehirlenen 65 yaşındaki Rahmi Yozgat da kaldırıldığı hastaneye yaşamını yitirdi. Olayda bir de toplam, 8 kişi yaralandı tedavileri için hastaneye götürüldü. Ankara Ortaköy Mezarlığı'nda öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasın Cankurtaran ve Yozgat'ın cenazeleri toprağa verildi.
Cenazeler göz yaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye vefat edenlerin aileleri başta olmak üzere, yakınları, AK Parti, MHP ve CHP'den isimler de katıldı.
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