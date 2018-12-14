Ankara’daki tren kazasında ölen 2 kişi defnedildi Haberi

-Cenaze namazının kılınması

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( ANKARA ) ANKARA



- Ankara’daki tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlardan 2’si Ankara’da defnedildi. Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT), dün saat 06.36'da Marşandiz istasyonuna giriş yaptığı sırada raylarda bulunan kılavuz treni ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki vagon devrildi. Kazada 3'ü makinist 9 kişi hayatını kaybetti, 86 kişi ise yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Konya’daki özel bir hastanede görevli doktor Tahsin Ertaş (48) ile Ebru Erdem Ersan (38) için Karşıyaka Mezarlığında cenaze namazı kılındı. Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazına Ertaş ile Ersan’ın aile yakınlarının yanı sıra sevenleri katıldı.

Ertaş ile Ersan’ın naaşları, Karşıyaka Mezarlığına defnedildi.

