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14 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Ankara’daki tren kazasında ölen 2 kişi defnedildi

Ankara’daki tren kazasında ölen 2 kişi defnedildi

Hayatını kaybedenlerin yakınlarından görüntü

Hastane Cenaze Tren Kazası Cenaze Namazı Makinist 

-Cenaze namazının kılınması
-tabutlardan görüntü
-Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’daki tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlardan 2’si Ankara’da defnedildi. Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT), dün saat 06.36'da Marşandiz istasyonuna giriş yaptığı sırada raylarda bulunan kılavuz treni ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki vagon devrildi. Kazada 3'ü makinist 9 kişi hayatını kaybetti, 86 kişi ise yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Konya’daki özel bir hastanede görevli doktor Tahsin Ertaş (48) ile Ebru Erdem Ersan (38) için Karşıyaka Mezarlığında cenaze namazı kılındı. Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazına Ertaş ile Ersan’ın aile yakınlarının yanı sıra sevenleri katıldı.
Ertaş ile Ersan’ın naaşları, Karşıyaka Mezarlığına defnedildi.
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