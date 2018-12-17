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17 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Ankara’daki tren kazasında 3 kişi tutuklandı

Ankara’daki tren kazasında 3 kişi tutuklandı

Şahısların çıkarılması

Vagon Tren Kazası Memur Makinist Trol 

-araca bindirilmesi
-detay

( ANKARA -GÜNCEL GÖRÜNTÜ) ANKARA

- Ankara’da 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan Yüksek Hızlı Tren kazasında kusuru bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 3 TCDD görevlisi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT), geçtiğimiz Perşembe günü saat 06.36'da Marşandiz istasyonuna giriş yaptığı sırada raylarda bulunan kılavuz treni ile çarpışmıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 vagon devrilirken, kazada 3'ü makinist 9 kişi hayatını kaybetti, 92 kişi ise yaralanmıştı. Kazada ihmalleri bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan hareket memuru Sinan Y., makasçı Osman Y. ve kontrolör Emin E.E, emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesine sevk edildi. Burada soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Ejder Oğuz Özdemir’e ifade veren şüpheliler, “taksirle ölüme neden olma” suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, 3 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.
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