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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Ankara’daki otobüs kazasında ölen Gürcü Baştürk toprağa verildi

Ankara’daki otobüs kazasında ölen Gürcü Baştürk toprağa verildi

cenazeden görüntüler

Cenaze Otobüs Kazası Halk Otobüsü Cenaze Namazı 

-tabuttan görüntü
-cenaze namazının kılınması
-arşiv görüntüler

( YOZGAT ) YOZGAT

- Ankara’da özel halk otobüsünün yol kenarında durağa çarpması sonucu hayatını kaybeden 4 kişiden biri olan Gürcü Baştürk (80), memleketi Yozgat’ta kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.
Ankara Adli Tıp Kurumundan alınarak Yozgat'a getirilen Gürcü Baştürk için ikindi namazına müteakip Çapanoğlu Büyük Camisinde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Baştürk'ün yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Cenaze namazın ardından Baştürk, gözyaşları arasında Taşaocağı mezarlığına defnedildi.
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