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15 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Ankara'daki kadın cinayeti protesto edildi

Ankara'daki kadın cinayeti protesto edildi

Ankara Kadın Meclisi üyelerinin görüntüleri

Kadın Cinayeti Başsağlığı Protesto Basın Açıklaması Cinayet 

-Grup adına yapılan basın açıklaması
-Market yöneticisinin açıklaması
-Karanfil bırakılması
-Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara Kadın Meclisi üyeleri, Ankara'da bir kadının çalıştığı markette sevgilisi tarafından öldürülmesini protesto etti. Olay, geçtiğimiz perşembe günü Çankaya ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi’nde meydana geldi. Kıbrıs Caddesi üzerindeki bir markette çalışan Gülseren K., sevgilisi Canoğul Y. tarafından 44 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Ankara Kadın Meclisi üyesi bir grup kadın, cinayeti protesto etmek için olayın yaşandığı marketin önünde toplandı. Grup adına basın açıklaması yapan Gizem Akar, “Gülseren'i tam 44 kez birçok insanın içinde öldüren bu şahsın vahşice katletmesine karşı biz sessiz kalmıyoruz. Gülseren arkadaşımızın yaşamını yitirmesine karşı biz adalet mücadelemizi sürdüreceğiz. Yüzünü görmediğimiz Gülseren ve tüm kadınlar için biz buradayız, mücadelemizi sürdürüyoruz" diye konuştu.
Gülseren K.'nin çalışma arkadaşları da cinayete tepki gösterdi. Marketin yöneticilerinden Neslihan Gürsoy Öztürk, "Çalışma arkadaşımızı yaşamış olduğu akıl ve vicdan dışı şiddet sonucunda kaybettik. Derin üzüntü içindeyiz. Kadına şiddeti her boyutuyla kınıyor, ailesi ve çocuklarına başsağlığı ve sabır diliyoruz" dedi.
Ankara Kadın Meclisi üyeleri, basın açıklamasının ardından olay yerine karanfil bıraktı.
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