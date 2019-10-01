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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Ankara'daki halk otobüsünün yayalara çarptığı kazada hayatını kaybeden Gürcü Baştürk'ün cenazesi - YOZGAT

Ankara'daki halk otobüsünün yayalara çarptığı kazada hayatını kaybeden Gürcü Baştürk'ün cenazesi - YOZGAT

- Çapanoğlu Büyük Camisi - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çelenk çiçeğinden detay - Vatandaşların tabut başına gelmesi - Cenaze namazının kılınması - Dua edilmesi - Cenazenin Çapanoğlu Büyük Camisinden alınarak taşınması Ankara'da halk otobüsünün yayalara çarpması - Kazada hayatını kaybeden Gürcü Baştürk'ün cenazesi, Yozgat 'ta toprağa verildiYOZGAT (AA) - Ankara'nın Mamak ilçesinde halk otobüsünün yayalara çarpması sonucu hayatını kaybedenlerden 80 yaşındaki Gürcü Baştürk'ün cenazesi, memleketi Yozgat 'ta defnedildi.Cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumundan alınarak Yozgat 'a getirilen Baştürk için ikindi vakti Çapanoğlu Büyük Camisi'nde tören düzenlendi.
Cenaze törenine, Baştürk'ün yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Baştürk'ün cenazesi, Taşaocağı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Ankara'nın Mamak ilçesinde halk otobüsü, belirlenemeyen nedenle Yeni Mamak Merkez Camisi önünde otobüs durağında bekleyenlere çarpmış, kazada Gürcü Baştürk ve 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Otobüs Durağı Cenaze Halk Otobüsü Cenaze Namazı 

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