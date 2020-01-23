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23 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Ankara'daki deprem tarihi saat kulesine zarar verdi İzle

Ankara'daki deprem tarihi saat kulesine zarar verdi İzle

Tarihihi saat kulesinden görüntü, kırılan parçadan görüntü, detay

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Tarihi Saat Kulesi Deprem Gesi 


- Ankara’da sabah saatlerinde meydana gelen depremler Çorum’un Sungurlu ilçesinde de hissedildi. İlçenin simgesi olan 128 yıllık tarihi saat kulesinin balkon parçaları kırıldı. Merkez üssü Ankara Akyurt olan 3 deprem meydan geldi. Saat 06:42’de ki ilk depremin büyüklüğü 3.9, saat 06:54’de meydana gelen ikinci depremin büyüklüğü ise 4.5 olarak belirlendi. saat 07:08’de meydana gelen üçüncü depremin büyüklüğü ise 3.2 olarak belirlendi. Ankara’da ki depremler Çorum’un Sungurlu ilçesinde de hissedildi. Bazı vatandaşlar evlerini terk ederken, ilçenin simgesi olan 128 yıllık tarihi saat kulesinin balkon parçaları kırılarak aşağıya düştü. (SŞ-BÖ)
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