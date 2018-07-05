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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Ankara'daki cinayetin zanlıları Antalya ve Isparta'da yakalandı

Ankara'daki cinayetin zanlıları Antalya ve Isparta'da yakalandı

- Zanlının emniyetten çıkarılışı - Zanlının araca bindirilmesi - Mamak ilçesinde bir kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan 2 katil zanlısı Antalya ve Isparta'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı - Sorgularında suçlarını itiraf eden zanlılar tutuklandıANKARA (AA) - Ankara 'nın Mamak ilçesinde bir kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan 2 katil zanlısı Antalya ve Isparta'da düzenlenen operasyonla yakalandı.Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 23 Haziran'da Tuzluçayır Mahallesi'nde kavga ihbarı üzerine gittikleri binada Ali Öcal'ın (57) cesedinin bulunmasının ardından çalışma başlattı.Ekipler cesedin bulunduğu evin Cengiz C'ye ait olduğunu, aynı evde Özkan A'nın da kadığını ve Ankara 'dan ayrıldıklarını belirledi.Teknik ve fiziki takibin ardından Cengiz C'nin Antalya'da, Özkan A'nın ise Isparta'da oldukları tespit edildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalanan zanlılar Ankara 'ya getirildi.
Zanlıların ifadelerinde alacağını tahsil etmek için eve gelen Ali Öcal'ın, çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Cengiz C. tarafından bıçaklandığını, daha sonra olay yerinden kaçtıklarını itiraf ettikleri öğrenildi.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Akalan Sparta İtiraf Katil Zanlısı 

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