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09 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
- Ankara’da yankesiciler güvenlik kameralarına yakalandı İzle

- Ankara’da yankesiciler güvenlik kameralarına yakalandı İzle

görüntüler whatsap grubunda

( ANKARA ) ANKARA

Polis Akalan Kamera Polis Ekipleri 


- Başkent’te 2 yankesici gözlerine kestirdikleri kadının telefonunu çaldı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı. Ankara’nın Altındağ ilçesi Ulus Meydanı'nda 2 yankesici, gözlerine kestirdikleri bir kadını takibe alarak montunun cebindeki telefonu çaldı. Kadın telefonun çalındığını fark etmeyerek yoluna devam etti. Kadın belirli bir zaman sonra telefonunun olmadığını fark etti. Mağdur kadın telefonunu kaybettiğini düşünerek polis ekiplerine başvurdu. Olaydan şüphelenen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını izleyerek, kadının telefonun 2 şahsın yankesicilik yönetimiyle çaldığını tespit etti. Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar ve onlarca güvenlik kameralarının izlenmesi sonucunda 2 yankesici saklandıkları evde yakaladı. Yakalanan şahıslar emniyette yapılan sorgulamanın ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. (MK-
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