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02 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Ankara'da yabancı uyruklu uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 10 gözaltı

Ankara'da yabancı uyruklu uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 10 gözaltı

-Özel Harekat Ekiplerinin kapıyı kırdığı anlardan

Eğitimli Köpek Uyuşturucu Ticareti Şafak Operasyonu Suç Örgütü Harekete Geç 

--Narkotik ekiplerinin ev araması yaptığı anlardan
--Şüpheli şahıstan
--Genel ve detay
--Narkotik köpeğinin uyuşturucu aradığı anlardan

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’da belirlenen 19 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen Narkotik ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye uyruklu 10 kişiyi gözaltına aldı. Ankara Narkotik ve Özel Harekat Şube Mürdürlüğüne bağlı ekipler, sokak satıcılarına yönelik şafak operasyonu yaptı. Edinilen bilgilere göre, Ankara’da çeşitli bölgelerde sokak satıcılarının örgütlenerek uyuşturucu ticareti yapan ve tamamı Suriyeli şahıslardan oluşan bir suç örgütünü yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda tespit eden Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri harekete geçti. İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından önceden belirlenen 19 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyona Özel Harekat ekipleri de katıldı.
Öte yandan Narkotik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler evler içerisinde özel eğitimli köpekler ile arama yaptı. Sabah saatlerinde Özel Harekat ekipleri eşliğinde tespit edilen adreslere yapılan baskınlarda, 10 kişi gözaltına alınırken baskın yapılan adreslerde aramaların devam ettiği ve gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi. (MMD-
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