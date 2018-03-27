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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Ankara’da uyuşturucu satıcıları kovalamaca sonucu yakalandı Video

Ankara’da uyuşturucu satıcıları kovalamaca sonucu yakalandı Video

Kaza yerinden görüntü

Güzergah Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Harekete Geç Polis Ekipleri 

-Araçlardan görüntü
-Olay yeri inceleme çalışmaları
-Polis ekiplerinin incelemeleri
-Genel ve detay

( ANKARA -ÖZEL) ANKARA

- Ankara’da takibe alınan uyuşturucu satıcıları ile polis ekipleri arasında yaşanan kovalamaca esnasında kaza yapan zanlılar, çok miktarda uyuşturucu madde ile birlikte yakalandı. Olay, akşam saatlerinde Mamak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Çankaya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince takibe alınan 06 FS 0586 plakalı otomobildeki şahıslar, Mamak ilçesinde bulunan bir benzinliğe gelerek alıcılar ile pazarlığa girişti. Bu ana kadar varlığını fark ettirmeden takibi sürdüren polis ekipleri, şahısları suçüstü yakalamak için harekete geçti. Polisleri son anda fark eden zanlılar, aynı araçla Mamak Caddesi üzerinden Dikimevi istikametinde kaçmaya başladı.
Zanlıların, kaçış esnasında polislere ateş açtığı iddia edildi. Kilometrelerce süren kovalamaca esnasında Saimekadın Merkez Camii’nin karşısında önü kesilen zanlılar caddedeki 4 araca birden çarparak durdu. Araçtan inen şahıslarla polisler arasındaki kovalamaca yaya olarak devam etti. Zanlılardan 2’si sıkı takip sonucu yakalanırken, 2 kişi kayıplara karıştı. Araçtan çok miktarda uyuşturucu madde çıktı Ele geçirilen araç üzerinde yapılan aramalarda yaklaşık 50 gram esrar ve çok sayıda ekstazi hap bulundu. Kelepçelenerek gözaltına alınan iki kişi, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, kayıplara karışan diğer iki zanlının yakalanması için çevrede arama çalışması başlatıldı. Firarilerin kaçış güzergahlarının tespiti için bölgedeki MOBESE kameralarının kaydettiği görüntüler takibe alındı. Olay Yeri İnceleme Ekipleri, zanlıların kullandığı otomobil üzerinde çalışma yaptı. Kaza sonucu hurda yığınına dönen araçlar, gerekli incelemelerin ardından çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı. Olay hakkında incelemeler sürüyor.
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