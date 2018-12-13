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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Ankara'da tren kazası: 9 ölü, 47 yaralı

Ankara'da tren kazası: 9 ölü, 47 yaralı

Kaza yerinden görüntü

İlk Müdahale Tren Kazası Sosyal Paylaşım Sitesi Yazılı Açıklama Sosyal Paylaşım 

-Yaralıların görüntüsü
-Ekiplerin çalışmaları
-Röportajlar

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara'da Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile yol kontrolü yapan kılavuz treninin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3'ü makinist, 9 kişi öldü. Ankara-Konya seferini yapan YHT, sabah saatlerinde Marşandiz istasyonuna giriş yaptığı sırada raylarda bulunan kılavuz treni ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 vagon devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 3'ü makinist 9 kişi öldü,47 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza mahalline çok sayıda ambulans, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan vatandaşları olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırdı.Olay yerinde ekiplerin çalışmaları devam ederken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile Ankara Valisi Vasip Şahin, kazanın meydana geldiği yere gelerek yetkililerden bilgi aldı. Turhan ve Şahin'in incelemeleri devam ediyor.Ankara Valiliğinden açıklamaAnkara Valiliğinden kazaya ilişkin yapılan açıklamada, "Ankara'da sabah saatlerinde Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Trenin, Marşandiz İstasyonu'na girişi esnasında raylarda bulunan kılavuz tren ile çarpışması sonucu meydana gelen kaza ile ilgili olarak yürütülen çalışmalarda yapılan son tespitlere göre 3’ü makinist 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3’ü ağır olmak üzere 47 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız ilimizdeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Kaza yerinde arama kurtarma çalışmaları devam etmekte olup gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir” ifadeleri kullanıldı.Başsavcılık soruşturma başlattıAnkara Cumhuriyet Başsavcılığından kazaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise “Ankara-Konya seferini yapan YHT'nin Yenimahalle'deki Marşandiz İstasyonu'nda yapmış olduğu kaza ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir” denildi.İbrahim Kalın'dan TweetCumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, feci kazaya ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden paylaşım yaptı. Kalın, "Ankara'da meydana gelen elim tren kazasında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İlgili tüm birimler seferber edilmiş durumdadır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır" dedi.

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