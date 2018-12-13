Ankara'da tren kazası (15)

- Ankara 'da tren kazası - Kaza mahallinden detaylar - Trafik akışıYHT kazasında yaşamını yitirenlerin sayısı 7'ye yükseldi - Ankara Valiliği: - "Son tespitlere göre biri makinist 7 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır olmak üzere 46 kişi yaralanmıştır"ANKARA (AA) - Başkentte yaşanan Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasında son tespitlere göre biri makinist 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 3'ü ağır 46 kişinin yaralandığı bildirildi. Ankara Valiliği tarafından hızlı tren kazasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:" Ankara 'da sabah saatlerinde Ankara - Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'in, Marşandiz istasyonuna girişi esnasında raylarda bulunan kılavuz tren ile çarpışması sonucu meydana gelen kazayla ilgili yürütülen çalışmalarda yapılan son tespitlere göre biri makinist 7 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır olmak üzere 46 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız ilimizdeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Kaza yerinde arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir." - Çalışmalarda dedektör köpekler de kullanılıyorÖte yandan, Yenimahalle Marşandiz İstasyonu'nun bulunduğu yerdeki kaza sonrası arama kurtarma çalışmaları sürüyor.Çalışmalarda dedektör köpekler de kullanılıyor.Ayrıca enkaz çevresinde ambulanslar bekletiliyor.