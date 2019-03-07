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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Ankara'da trafik kazası: 2 yaralı Video

Ankara'da trafik kazası: 2 yaralı Video

- Ankara 'da trafik kazası - 2 yaralı - Kaza yerinden detaylar - Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale etmesi - Otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandıANKARA (AA) - Başkentte bariyerlere çarparak aydınlatma direğini deviren otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.Eskişehir Yolu Dumlupınar Bulvarı'ndan Konutkent istikametine giden Taha İnanç Günbey'in kullandığı 06 FG 0508 plakalı otomobil, Çayyolu yol ayrımında bariyerlere çarptı.Bu esnada yol kenarındaki aydınlatma direğini de deviren otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı.Kazada yolcu olarak ön koltukta oturan Kenan Canpolat aracın arka camından yola fırlayarak ağır yaralandı.Araçtan hafif yaralı olarak kurtulan Günbey ise ağır yaralı olarak yol kenarında yatan arkadaşına yardım etmeye çalıştı.Bu esnada kazayı gören yakındaki bir akaryakıt istasyonunun çalışanı durumu polis ve 112 Acil Servis'e bildirdi.Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulanslarla Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis Trafik Kazası Akaryakıt İstasyonu Ağır Yaralı Aydınlatma Direği 

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